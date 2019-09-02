Появились фотографии с места катастрофы корабля в Калифорнии

Предварительно, в результате пожара погибли 34 человека

В США загорелся корабль у берегов Калифорнии. Как сообщает KTLA, инцидент произошел в округе Вентура (район Санта-Круз).

В настоящий момент о происшествии поступают противоречивые данные. По словам представителей береговой охраны Лос-Анджелеса, нескольких членов экипажа удалось спасти и спасательная операция пока продолжается.

При этом, по данным департамента пожарной охраны округа Вентура, в результате инцидента погибло 34 человека. Береговая охрана эту информацию не подтверждает.

Информация о типе судна не приводится. Телекомпания отмечает, что его длина составляет почти 23 метра. Судя по первым фото с места событий, которые опубликовала пожарная охрана, огонь охватил весь корабль.