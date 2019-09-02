"Увидите, я все сделаю": Путин дал обещание жителям Тулуна

Президент обещал внимательно следить за ситуацией

Первый учебный день в школе начинается с урока мира. Первоклашкам рассказали о патриотизме, единении и взаимопомощи. Для жителей Тулуна это не просто слова. Ручки, тетрадки, рюкзаки, учебники, школьную форму сюда присылали со всей России.

Одну из школ Тулуна наводнение уничтожило полностью. Детей перевели в соседние учебные заведения. Большая вода приходила и сюда, но ко Дню знаний классы успели привести в порядок. Как и обещал, ход восстановительных работ прилетел проверить Владимир Путин. В школе №6 поменяли полы, покрасили стены, закупили оборудование. Во дворе построили спортивную площадку.

Видео: Путин поправил галстук школьнику в Тулуне

Пока президент осматривал учебные классы, во дворе школы собрались жители. Десятки вопросов. Владимир Путин внимательно слушает каждого. Многие здесь вместе с домами потеряли и все документы. Приходится восстанавливать в судах.

— В суд обращаемся уже полтора месяца.

— Это я знаю. К сожалению, вот эти бригады судей, которые были добавлены для работы, они уехали, я поговорю с председателем.

— Вы бы хоть бы оставили их"

— Да, мы их сейчас вернем. Судьи работают в принципе с большой нагрузкой.

Жизнь в Тулуне постепенно возвращается в привычное русло. Возведена 14 метровая дамба. Восстановлено электро- и водоснабжение, телефонная и почтовая связь, автобусное сообщение. Рабочие непрерывно вывозят мусор. Паводок превратил в руины целые кварталы. Николай Алексеенко в ночь, когда вода пришла в село Евдокимово, на своей моторной лодке эвакуировал 80 человек. Света не было, ориентировался по звукам.

Президент встретился с теми, кто проявил мужество при спасении людей. На встречу пришли многодетные семьи, потерявшие жильё. Владимир Путин уже общался с ними во время прошлого визита и даже приглашал на парад ВМФ в Санкт Петербурге и в Сочи. Но лучше родного дома ничего нет, поэтому первый же вопрос о возможности построить дом в своём же населенном пункте, но в безопасном месте.

— Люди хотят остаться, но жить выше.

— Слава богу, им не нужно уезжать. И 15 соток земли.

Тревожные сообщения поступают из отдаленных районов, пострадавших от паводка. Местные жители жалуются, что в один из посёлков так и не доехала комиссия, оценивающая ущерб. Владимир Путин поднчл этот и многие другие вопросы на оперативном совещании.

"Я пообщался с людьми. Есть много вопросов. Поговорим по существу. 17 тысяч человек лишились жилья, но продвигается все медленно. Мы выделили деньги. Из 5 тысяч только 2 тысячи получили сертификаты. Меньше половины. Деньги есть, нужно разворачиваться быстрее", - потребовал Путин.

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили 46 тысяч человек. В связи с утратой имущества первой необходимости по 50 или 100 тысяч получили 23 тысячи жителей Иркутской области. На эти цели правительство перечислило в региональный бюджет почти три миллиарда. Владимир Путин дал указание увеличить контроль и за расходованием средств на восстановительные работы. Во время встречи с жителями один из бизнесменов пожаловался, что не может добиться оплаты своих услуг по разбору завалов.

В Тулуне начали строительство 1,5 тысяч индивидуальных домов и 20 многоквартирных. В новых районах города появятся четыре детских сада и две новые школы. Владимир Путин пообщался и с главами муниципальных районов. Обсудил возможность снабжения продовольствием и стройматериалами малые народы, сохранение рабочих мест в пострадавших населенных пунктах и развитие дорожной сети.

Совещание завершилось поздно вечером. Были затронуты десятки важных вопросов. Владимир Путин дал ряд указаний, выполнение которых пообещал проверить лично во время следующего визита.

"Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я все сделаю", - сказал президент на прощание. Его слова приводит "РИА Новости".

Виктор Прокушев, Андрей Булычев, Илья Хуртин. "ТВ Центр", Тулун.