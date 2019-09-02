Лавров уличил США в грязной провокации против Ирана

Американцы ищут повод для реализации силовых сценариев

Сокращение Ираном своих обязательств по ядерной сделке - прямое следствие деструктивных действий США. Так ситуацию вокруг соглашения прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Встреча министров иностранных дел состоялась в Москве. Наряду с СВПД, дипломаты обсудили и другие вопросы, в том числе развитие двусторонних отношений.

Улыбки, шутки, смех - сразу чувствуется, что атмосфера на переговорах - максимально непринужденная. Главы МИД неоднократно подчеркивают, что они добрые друзья. Активно развиваются и отношения между государствами. Президенты России и Ирана только в этом году встречались дважды. И визит Джавада Зарифа в Москву - еще одна возможность "сверить часы".

"Мы констатировали с удовлетворением рост товарооборота за первые шесть месяцев текущего года на 17%. Министры энергетики России и Ирана сегодня встречаются в Москве. И мы уверены, что они более подробно рассмотрят задачи, которые на экономическом направлении стоят в интересах выполнения поручений, которые были согласованы президентами", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр подчеркивает: всех этих успехов Москве и Тегерану удалось добиться даже в условиях незаконного давления со стороны Вашингтона. Лавров также уверен, что позиция США по иранской ядерной программе - деструктивна. Россия - так же, как и европейские страны - продолжает действовать в строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. А вот Америка не только нарушила их, выйдя в одностороннем порядке из соглашения, но еще и остальные государства пытается заставить сделать то же самое. Использует для этого санкции, что подрывает доверие не только к Вашингтону, но и к американской валюте.

"Доллар, как валюта международных платежей, конечно же, существенно подорвал доверие к себе не только со стороны наших стран, но и со стороны большинства других государств, которые понимают ненормальность нынешних действий Вашингтона в навязывании своих односторонних решений, в том числе в контексте пересмотра норм Всемирной торговой организации, в контексте продвижения мер абсолютно недобросовестной конкуренции в интересах выторговывания, выжимания для себя односторонних преимуществ", - пояснил Лавров.

В Москву Джавад Зариф приехал за несколько дней до того, как Тегеран может объявить о третьем этапе сокращения своих обязательств по ядерному соглашению. Дата "икс" - 5 сентября. И мяч, говорит иранский министр, сейчас на стороне Европы, которая должна до этого времени обеспечить соблюдение сделки.

"Что касается третьего нашего шага, то мы открыто заявляли ранее: пункт соглашения номер 36 закрепляет право Ирана отказаться от обязательств в случае невыполнения сделки другими участниками. Мы привержены своим добровольным обещаниям. Мы предпринимали соответствующие действия. Но, если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг", - заявил Джавад Зариф.

Сергей Лавров, в свою очередь, объясняет: ультиматум Ирана - прямое следствие действий США. Вашингтон, покинув Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, требует при этом от Тегерана неукоснительно выполнять все обязательства. Двойные стандарты налицо. Чистой воды провокация. Америка попросту хочет получить повод для реализации силовых сценариев, губительных для всего региона.

"Наши американские партнеры при поддержке некоторых своих региональных союзников откровенно пытаются спровоцировать Иран. СВПД - это очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов. Он не может быть разобран на части, когда одна часть подлежит выполнению, а вторая — необязательная. Это абсолютно исключено", - уверен Лавров.

Москва при этом надеется, что план Эммануэля Макрона по СВПД сработает. Ранее президент Пятой республики предложил либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо обеспечить механизм компенсаций, позволяющий народу Исламской республики жить лучше. Все это, естественно, в обмен на полное соблюдение Тегераном ядерной сделки. Иранские дипломаты сейчас во Франции активно работают над таким сценарием, сообщил Джавад Зариф. Сергей Лавров напомнил: инициативу поддержал и Владимир Путин. Россия, Европа и Иран вообще неоднократно подтверждали, что твердо намерены сохранить соглашение. А вот из Белого дома - ожидаемо - пока никакой реакции.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Видео: нежданный гость на G7 привел Трампа в бешенство

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен