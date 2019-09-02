Фестиваль "Moscow Fitness Fest" пройдет в "Лужниках" 7 сентября

Пройдут соревнования по подтягиванию и армрестлингу

В столичных "Лужниках" в рамках празднования Дня города пройдет спортивно-развлекательный фестиваль Moscow Fitness Fest.

Площадка, посвященная фитнес-индустрии, будет работать 7 сентября с 10:00 до 19:00. Посетителям предложат тренировочную программа на любой вкус. На площадке будут организованы соревнования по подтягиванию и армрестлингу.

Авторские тренировки и лекции проведут звезды фитнес-индустрии, в том числе трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин.