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Фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве 7-8 сентября

17:19
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Посетители увидят соревнования по мотокроссу, дрифту, картингу и мотоджимхане

В Парке технических видов спорта в Печатниках в рамках празднования Дня города впервые пройдет тематический фестиваль.

7 и 8 сентября посетители смогут увидеть соревнования по мотокроссу, дрифту, картингу и мотоджимхане. Запланированы детские заезды по мотокроссу, заезды на выносливость и автограф-сессии известных спортсменов.

Кроме того, гости фестиваля технических видов спорта смогут принять участие в соревнованиях по воркауту, скейтбордингу и соревнованиях на беговелах. Для всех желающих в школе вождения на мотоцикле пройдут открытые уроки.

Для посетителей фестиваля так же будут работать памп трек, скейт-парк,, детская игровая площадка и зоны фудкорта.

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