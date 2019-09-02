Волочкова без лифчика сорвала урок русского языка

Ее дочь Ариадна перешла в восьмой класс

Скандальная балерина Анастасия Волочкова необычно поздравила свою 13-летнюю дочь Ариадну, которая перешла в восьмой класс.

Артистка ворвалась в класс, когда шел урок русского языка. Для внезапного визита Волочкова выбрала длинное, облегающее фигуру платье с глубоким декольте. По всей видимости, бюстгальтер балерина проигнорировала, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным, но, верю, приятным. Я решила поздравить мою любимую Аришу именно так", - написала под фотографией Волочкова.

Естественно, учебный процесс был сорван, все ринулись делать фотографии на память со звездой.

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