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Видео с места пожара на корабле в Калифорнии

18:17
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

По предварительным данным, погибли более 30 человек

34 человека погибли в результате пожара на борту прогулочного судна в Калифорнии. Возгорание произошло недалеко от острова Санта-Крус к западу от Лос-Анджелеса.

По предварительным данным, все погибшие - аквалангисты. Как заявили в береговой охране США, выбраться из огненной ловушки люди не смогли, поскольку находились в помещениях под палубой.

Пятерых членов экипажа удалось спасти. Тушение 23-метрового судна продолжается. Видео с места спасательной операции публикует ТВЦ.RU.
 

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