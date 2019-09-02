Видео с места пожара на корабле в Калифорнии

По предварительным данным, погибли более 30 человек

34 человека погибли в результате пожара на борту прогулочного судна в Калифорнии. Возгорание произошло недалеко от острова Санта-Крус к западу от Лос-Анджелеса.

По предварительным данным, все погибшие - аквалангисты. Как заявили в береговой охране США, выбраться из огненной ловушки люди не смогли, поскольку находились в помещениях под палубой.

Пятерых членов экипажа удалось спасти. Тушение 23-метрового судна продолжается. Видео с места спасательной операции публикует ТВЦ.RU.

