В Госдуме призвали оставить Поклонскую в покое

Ситуацию прокомментировал спикер нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал шумиху вокруг развода депутата Натальи Поклонской.

Политик против вмешательства в личную жизнь и призвал всех остальных следовать тому же примеру.

"Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире", - цитирует Володина агентство URA.RU.

Ранее в понедельник бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о разводе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Супруги прожили вместе год. По словам Соловьева, причиной расставания стало то, что два сильных и амбициозных человека не могут ужиться под одной крышей.