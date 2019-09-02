ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасение детей из сгоревшей квартиры в центре Москвы попало на видео

18:53
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Местные жители возложили вину за пожар на рабочих

В центре Москвы произошел пожар в одной из квартир жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС.

В результате инцидента на улице Чаплыгина, дом 8 пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Пожарные спасли их и передали медикам.

Очаг возгорания находился в одной из квартир на пятом этаже здания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Как пишет издание Readovka, местные жители уверены, что возгорание произошло из-за ремонтных работ на чердаке.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Дети из сгоревшей квартиры
Дети из сгоревшей квартиры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.