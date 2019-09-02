Спасение детей из сгоревшей квартиры в центре Москвы попало на видео

Местные жители возложили вину за пожар на рабочих
В центре Москвы произошел пожар в одной из квартир жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС.
В результате инцидента на улице Чаплыгина, дом 8 пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Пожарные спасли их и передали медикам.
Очаг возгорания находился в одной из квартир на пятом этаже здания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Как пишет издание Readovka, местные жители уверены, что возгорание произошло из-за ремонтных работ на чердаке.
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