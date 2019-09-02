По чему будет скучать уходящий посол США Хантсман?

Перед своей отставкой он поехал в Суздаль

Посол США в России Джон Хантсман, который покидает свой пост 3 октября, поделился эмоциями, которые его одолевают накануне отъезда.

По его словам, он будет скучать по России, поскольку многое пережил здесь. Хантсману запали в душу теплота и гостеприимство россиян. Вклад, который внесла в мировую культуру наша страна, огромен, отметил дипломат.

Перед отъездом Хантсман решил съездить в Суздаль – в одну из первых столиц России, чтобы еще раз соприкоснуться с ее многовековой культурой.

"Потрясающий талант, находящий свое выражение в тех предметах, которые я видел в суздальском храме, или в музыке, от которой наворачиваются слезы на глаза, - это явления особого порядка. Такого не увидишь в других частях света. И эти мгновения я никогда не забуду", - поделился с kp.ru ("Комсмольской правдой") посол США в России.

6 августа стало известно, что нынешний посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке. Он будет занимать должность до третьего октября.

На его место рассматривается кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.