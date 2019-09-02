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Умер народный артист Борис Рычков

19:46
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким режиссера

Режиссер Борис Рычков умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

В организации выразили искрение соболезнования родным и близким Бориса Николаевича в связи с его кончиной. "Светлая память…", - говорится на сайте СКР.

Причины смерти народный артиста РСФСР (1982) не уточняются. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Рыячков - советский режиссер и сценарист документального кино. Лауреат Государственной премии СССР сняли такие фильмы, как: "Я вернусь к тебе, Россия", "Личная ответственность", "Хоккей против хоккея".

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