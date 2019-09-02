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Россиянина с 800 кг кокаина задержали на яхте в водах Атлантики

19:56
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

В этом замешана сербская мафия

Испанские пограничники задержали парусник Seascape, ходящий под американским флагом, с 800 килограммами кокаина на борту.

Его перехватили вблизи Азорских островов (Португалия) в международных водах. На борту яхты находились три человека: россиянин, серб и мексиканец. Они задержаны, передает ТАСС. Яхту отконвоировали на базу  на Канарских островах.

Судно вызвало подозрения пограничников еще в прошлом году. Как выяснили пограничники, на нем перевозили наркотики из Южной Америки в Европу. По предварительным данным, к этому причастна сербская мафия.

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