Россиянина с 800 кг кокаина задержали на яхте в водах Атлантики

В этом замешана сербская мафия

Испанские пограничники задержали парусник Seascape, ходящий под американским флагом, с 800 килограммами кокаина на борту.

Его перехватили вблизи Азорских островов (Португалия) в международных водах. На борту яхты находились три человека: россиянин, серб и мексиканец. Они задержаны, передает ТАСС. Яхту отконвоировали на базу на Канарских островах.

Судно вызвало подозрения пограничников еще в прошлом году. Как выяснили пограничники, на нем перевозили наркотики из Южной Америки в Европу. По предварительным данным, к этому причастна сербская мафия.