Трагедия на корабле США: что известно к этой минуте

Предпринимал ли экипаж какие-то меры по спасению 34-х пассажиров, неизвестно

Загоревшееся у берегов Калифорнии (США) прогулочное судно Conception затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус.

На борту находились 39 человек, пятерых удалось спасти – это члены экипажа, которые находились на верхней палубе. Пассажиры судна – 34 человека – в момент крушения, вероятно, спали в подпалубных помещениях и теперь считаются пропавшими без вести.

Спасательные службы надеются найти их живыми. Некоторые могли спастись вплавь или же их подобрали мимо проходящие суда. Посольство России в США выясняет, были ли россияне на борту затонувшего судна.

Причина пожара пока не установлена, ею будут заниматься специалисты. Кроме того, правоохранительные органы намерены выяснить, предпринимал ли экипаж какие-то меры по спасению пассажиров, передает РИА Новости.

Пожар на Conception начался около 13:00 по московскому времени. Это судно предназначалось на плавания с аквалангом и морской рыбалки. Как раз 34 пассажира должны были отправиться с экскурсией по живописным местам.

Видео с места пожара на корабле в Калифорнии