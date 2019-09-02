Медведев рассказал, как заинтересовать ребенка учебой

Премьер-министр провел совещание по строительству школ и детсадов

Государство продолжит прилагать усилия по развитию системы образования, строительству новых школ и дошкольных образовательных учреждений. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время селекторного совещания с главами ряда регионов. Оно прошло на площадке красногорского IT-колледжа, где ведется обучение по 26 образовательным программам.

Глава правительства отметил, что в рамках реализации национальных проектов на строительство новых школ, увеличение числа учебных мест и ликвидацию третьей смены государство выделит регионам с 2016 по 2021 год 200 миллиардов рублей, сообщает "ТВ Центр". Благодаря этим дотациям уже создано более 155 тысяч новых учебных мест. К началу нынешнего учебного года открылись более 170 новых школ. Всего же до конца года будут открыты еще более 200 образовательных учреждений. При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что для успешной учебы важны не только удобные здания школ, но и интересные образовательные программы.

"Мы много внимания уделяем учебному процессу. В целом стараемся заинтересовать детей. В некоторых школах вводятся новые обязательные предметы, такие, например, как шахматы в начальных классах. Даже в сёлах появляются классы с высокотехнологичным оборудованием – это интерактивные панели, 3D-принтеры, которые сейчас особенно распространены, и другое. К концу 2024 года таких точек роста должно стать 16 тысяч, а в новом учебном году такие центры открылись приблизительно в двух тысячах сельских школ. Надеюсь, что это хороший подарок ко Дню знаний", - сказал Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен