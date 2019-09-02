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Зачем Путин прилетел в Монголию

20:42
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Подробности визита российского лидера в Улан-Батор

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером прибыл в Улан-Батор. Официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японскими милитаристами на Халхин-Голе.
Путин рассказал о сотрудничестве России и Монголии

Основные мероприятия визита запланированы на вторник, отмечает "ТВ Центр". Владимир Путин проведет переговоры с президентом страны Халт-маагийном Баттулгой, а также отдельные беседы с председателем Великого Хурала Монголии и премьер-министром.

Как заявил российский президент в интервью монгольским журналистам в преддверии своего визита, в ходе переговоров он намерен подробно обсудить перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Улан-Батором.

Видео: Путин дал обещание жителям Тулуна

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