Зачем Путин прилетел в Монголию

Подробности визита российского лидера в Улан-Батор

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером прибыл в Улан-Батор. Официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японскими милитаристами на Халхин-Голе.

Основные мероприятия визита запланированы на вторник, отмечает "ТВ Центр". Владимир Путин проведет переговоры с президентом страны Халт-маагийном Баттулгой, а также отдельные беседы с председателем Великого Хурала Монголии и премьер-министром.

Как заявил российский президент в интервью монгольским журналистам в преддверии своего визита, в ходе переговоров он намерен подробно обсудить перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Улан-Батором.

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