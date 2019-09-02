"Мой район": как меняется Алексеевский

Район в самое ближайшее время ждут масштабные изменения

В столичном районе "Алексеевский" в рамках программы комплексного благоустройства территорий оборудовали новые зоны отдыха, облагородили парки и скверы. У жителей появились не только комфортные и современные места для прогулок и развлечений, но и зоны для занятий спортом на свежем воздухе. В план масштабной городской программы "Мой район" также включен ремонт библиотек, музыкальных школ и жилых домов.

Подробности — в репортаже Ивана Колесникова (см. видео).