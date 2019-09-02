ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обмен заключенными между Киевом и Москвой застопорился из-за моряков

21:09
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Речь идет об украинцах, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года

При обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема.

СМИ: режиссер Сенцов этапирован в Москву из колонии
Подробности переговоров Путина и Зеленского по обмену украинских моряков

Это связано с тем, что Москва и Киев никак не могут договориться по поводу задержанных в Керченском проливе моряков, сообщает газета "Коммерсант". Все дело в том, что Украина не хочет продолжать начатое в России в отношении них уголовное преследование.

В связи с этим российская сторона предложила обменять их, дав с собой копии дел. Оригиналы же останутся в Москве и правоохранительные органы смогут продолжить расследование заочно.

С уже осужденными, например, режиссером Олегом Сенцовым или журналистом Романом Сущенко, никаких вопросов не возникло.

В середине июля между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в котором они обсудили обмен военнопленными. Позднее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил начало подготовки процедуры. По предварительной договоренности, обмен состоится 33 на 33. "Коммерсант" пишет о схеме 35 на 35.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы в России. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.

Видео: Обмен заключенными между Россией и Украиной откладывается

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Задержанные украинские моряки в сопровождении конвоя
Задержанные украинские моряки в сопровождении конвоя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.