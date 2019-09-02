Обмен заключенными между Киевом и Москвой застопорился из-за моряков

Речь идет об украинцах, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года

При обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема.

Это связано с тем, что Москва и Киев никак не могут договориться по поводу задержанных в Керченском проливе моряков, сообщает газета "Коммерсант". Все дело в том, что Украина не хочет продолжать начатое в России в отношении них уголовное преследование.

В связи с этим российская сторона предложила обменять их, дав с собой копии дел. Оригиналы же останутся в Москве и правоохранительные органы смогут продолжить расследование заочно.

С уже осужденными, например, режиссером Олегом Сенцовым или журналистом Романом Сущенко, никаких вопросов не возникло.

В середине июля между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в котором они обсудили обмен военнопленными. Позднее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил начало подготовки процедуры. По предварительной договоренности, обмен состоится 33 на 33. "Коммерсант" пишет о схеме 35 на 35.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы в России. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.

Видео: Обмен заключенными между Россией и Украиной откладывается