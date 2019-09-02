Путин озвучил судьбу оскорбившей тулунцев чиновницы

Глава государства назвал ее "непорядочным человеком"

Президент России Владимир Путин отреагировал на оскорбительные слова иркутской чиновницы Ирины Алашкевич в отношении пострадавших от паводка жителей.

Ранее 20 августа в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина, чей голос похож на голос Алашкевич, оскорбляет жителей Тулуна, называя их "быдлом" и "бичевней" и утверждает, что в центрах временного проживания более комфортные условия, чем "в их хлеву".

Глава государства заявил, что если Алашкевич действительно позволила себе подобные высказывания, то она "непорядочный человек" и ею должен заняться губернатор, иркутский портал irk.ru. На данный момент чиновница занимает пост начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области

"Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает", - заявил Путин на встрече с жителями Тулуна.

Видео: Путин дал обещание жителям Тулуна