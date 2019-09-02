Неизвестные с молотками нагло ограбили украинцев в центре Москвы

Преступники перекрыли движение тоннеля на ТТК

В Москве ищут вооруженных молотками и топорами мужчин, которые в понедельник ограбили автомобиль в районе Третьего транспортного кольца, похитив у водителя сумку с крупной суммой денег.

Ограбление произошло в 17:54 мск в районе Бегового тоннеля. Как рассказали АГН "Москва" в полиции, неизвестные на Nissan заставили водителя Volkswagen остановить машину на проезжей части. Один из них разбил молотком стекло машины потерпевшего и отнял у него сумку с крупной суммой денег.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро вооруженных строительными инструментами преступников остановили легковой автомобиль в тоннеле, перекрыв все полосы движения, и ограбили водителя на месте.

Предварительно, банда забрала из салона портфель с 250 тысячами долларов (более 16,7 миллиона рублей). Все пострадавшие, по информации Mash, являются гражданами Украины.

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