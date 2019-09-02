"Он всё испортил": Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского

Президент Белоруссии боится параллелей с украинским лидером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, почему не ездит на работу на велосипеде. По его словам, его всегда "тянет" это сделать, но из-за украинского лидера Владимира Зеленского этому не бывать.

"Всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить", - сказал Лукашенко во время посещения школы в Минске (цитата по РИА Новости).

Он объяснил, что отказался от идеи поездок на электромотоцикле или велосипеде, чтобы между ним и Зеленским не проводили параллель. "Но это (поездки на велосипеде) - миленькое дело", - добавил Лукашенко время урока для старшеклассников.

До того, как Зеленский стал президентом, он обещал, что откажется от кортежей и будет добираться на работу на велосипеде. Несмотря на это, он не смог воплотить свое обещание в жизнь, так как поездки на велосипеде ему запретила служба безопасности.

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