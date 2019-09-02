ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Он всё испортил": Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского

22:22
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Президент Белоруссии боится параллелей с украинским лидером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, почему не ездит на работу на велосипеде. По его словам, его всегда "тянет" это сделать, но из-за украинского лидера Владимира Зеленского этому не бывать.

Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за Путина
Девушки Лукашенко принесли ему рекордный урожай

"Всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить", - сказал Лукашенко во время посещения школы в Минске (цитата по РИА Новости).

Он объяснил, что отказался от идеи поездок на электромотоцикле или велосипеде, чтобы между ним и Зеленским не проводили параллель. "Но это (поездки на велосипеде) - миленькое дело", - добавил Лукашенко время урока для старшеклассников.

До того, как Зеленский стал президентом, он обещал, что откажется от кортежей и будет добираться на работу на велосипеде. Несмотря на это, он не смог воплотить свое обещание в жизнь, так как поездки на велосипеде ему запретила служба безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский с велосипедом
Владимир Зеленский с велосипедом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.