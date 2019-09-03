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Как убрать жир на животе

08:30
  • вторник
  • 03 сентября 2019

В этом помогут 20 полезных продуктов

Эксперты составили список продуктов, помогающих избавиться от брюшного жира, который не только портит внешность человека, но приводит к серьезным заболеваниям. 
Установлена взаимосвязь между раком и ожирением

Брюшной жир накапливается в непосредственной близости от жизненно важных органов и плохо влияет на обмен веществ. Как пишет Food.news, избыток брюшного жира увеличивает риск возникновения сердечных болезней, диабета и некоторых видов рака. 

Чтобы избавиться от жира на животе, специалисты традиционно советуют заниматься спортом, употреблять меньше сладостей и обработанной пищи. 

Кроме того, диетологи составили список продуктов, ускоряющих процесс похудения. В него вошли спаржа, фасоль, чечевица, цветная капуста, горох, тыква и запеченный картофель. Желающим похудеть следует также налегать на яйца, молочные и ферментированные продукты (в том числе на квашеную капусту), лук, помидоры, рыбу. Еще необходимо употреблять орехи, овес, оливковое масло, чай и кофе. В еду желательно добавлять травы и специи.  

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