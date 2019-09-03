Как убрать жир на животе

В этом помогут 20 полезных продуктов

Эксперты составили список продуктов, помогающих избавиться от брюшного жира, который не только портит внешность человека, но приводит к серьезным заболеваниям.

Брюшной жир накапливается в непосредственной близости от жизненно важных органов и плохо влияет на обмен веществ. Как пишет Food.news, избыток брюшного жира увеличивает риск возникновения сердечных болезней, диабета и некоторых видов рака.

Чтобы избавиться от жира на животе, специалисты традиционно советуют заниматься спортом, употреблять меньше сладостей и обработанной пищи.

Кроме того, диетологи составили список продуктов, ускоряющих процесс похудения. В него вошли спаржа, фасоль, чечевица, цветная капуста, горох, тыква и запеченный картофель. Желающим похудеть следует также налегать на яйца, молочные и ферментированные продукты (в том числе на квашеную капусту), лук, помидоры, рыбу. Еще необходимо употреблять орехи, овес, оливковое масло, чай и кофе. В еду желательно добавлять травы и специи.