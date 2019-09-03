Историческая трагедия: растет число жертв урагана "Дориан"

Пять человек погибли во время удара урагана по Багамским островам

Жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах стали как минимум пять человек. Ещё нескольких тяжелораненых удалось спасти, их доставили в больницы.

Премьер-министр страны Хьюберт Миннис назвал стихийное бедствие исторической трагедией. Сейчас ураган приближается к юго-восточному побережью США. Чрезвычайная ситуация объявлена уже в пятом штате - Вирджиния.

Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине идет обязательная эвакуация, пишут "Известия". Она коснется порядка полутора миллионов человек. На побережье закрываются аэропорты, уже отменены более двухсот рейсов. И хотя метеорологи снизили категорию "Дориана" с пятого уровня до четвёртого, он по-прежнему крайне опасен.

Нынешний ураган оказался самым мощным за последние десятилетия.