ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Историческая трагедия: растет число жертв урагана "Дориан"

08:44
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Пять человек погибли во время удара урагана по Багамским островам

Жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах стали как минимум пять человек. Ещё нескольких тяжелораненых  удалось спасти, их доставили в больницы.
"Дориан" пришел: ураган ударил по Штатам в прямом эфире

Премьер-министр страны Хьюберт Миннис назвал стихийное бедствие исторической трагедией. Сейчас ураган приближается к юго-восточному побережью США. Чрезвычайная ситуация объявлена уже в пятом штате  - Вирджиния.

Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине идет обязательная эвакуация, пишут "Известия". Она коснется порядка полутора миллионов человек. На побережье закрываются аэропорты, уже отменены более двухсот рейсов. И хотя метеорологи снизили категорию "Дориана" с пятого уровня до четвёртого, он по-прежнему крайне опасен.

Нынешний ураган оказался самым мощным за последние десятилетия.

Читайте также:
Новости по теме
Ураган "Дориан"
Ураган "Дориан"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.