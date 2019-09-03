Как ЕC преодолеет иранский кризис

Ситуацию вокруг ядерной сделки обсудили в программе "События. 25-й час"

Как Евросоюз намерен преодолеть иранский кризис? Почему Тегеран идет на повышение ставок? И может ли Россия помочь в урегулировании проблемы?

На эти вопросы в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов.

"В иранской проблеме тупик. А кто его создал? Это же Запад создал проблемы. Вспомните, к соглашению о ядерной программе Ирана шли 10 лет. Наконец мы в 2015 году договорились и мы думали, что это образец решения всех остальных проблем", - рассказал он.

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