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Как ЕC преодолеет иранский кризис

10:03
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Ситуацию вокруг ядерной сделки обсудили в программе "События. 25-й час"

Как Евросоюз намерен преодолеть иранский кризис? Почему Тегеран идет на повышение ставок? И может ли Россия помочь в урегулировании проблемы?

На эти вопросы в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов.

"В иранской проблеме тупик. А кто его создал? Это же Запад создал проблемы. Вспомните, к соглашению о ядерной программе Ирана шли 10 лет. Наконец мы  в 2015 году договорились и мы думали, что это образец решения всех остальных проблем", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Вениамин Попов, директор Центра партнёрства цивилизаций МГИМО
Вениамин Попов, директор Центра партнёрства цивилизаций МГИМО
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