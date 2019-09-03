"Это катастрофа": украинцы остались без топлива

Запасов хватит на несколько дней

Катастрофической назвали в Киеве ситуацию с запасами угля. По подсчетам специалистов, украинским ТЭЦ хватит топлива всего на несколько дней. А впереди зима.

Как заявил в эфире телеканала ZIK глава Независимого профсоюза горняков, депутат Верховной рады от "Батькивщины" Михаил Волынец, сейчас на складах тепловых электростанций угля вполовину меньше, чем было в это время в прошлом году. Хотя и в 2018-м это считалось проблемой.

"В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", — сказал Волынец. Он уверен, что причина всего – некомпетентная политика ценообразования на ресурсы.

Если судить по официальным данным, то Украина тратит уголь вдвое быстрее, чем пополняет его запасы. В августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тысячи тонн угля – тогда как ежедневно расходуется 49 тысяч тонн, пишут "Известия".

На днях украинские эксперты поясняли, что Украина стала закупать меньше угля в России, и даже с Белоруссией не смогла договориться о поставках. Выход предлагается традиционный – закупать более дорогой уголь в Колумбии. Напомним, Украина по политическим соображениям – а также не желая платить по долгам – отказывается от поставок российского газа, закупая более дорогое голубое топливо в Европе и планируя закупки американского сжиженного газа.