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Дочь Началовой вызвала чувство гордости у Долиной

08:43
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Как живет девочка после смерти мамы

Певица Лариса Долина рассказала об успехах 12-летней Веры - дочери покойной артистки Юлии Началовой. 
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Народная артистка России приходится Вере крестной матерью. После гибели певицы Долина не спускает с девочки глаз. "В связи с тем, что произошло такое трагическое событие, я постоянно на связи с крестницей, помогаю, чем могу", - сообщила артистка. 

1 сентября Вера пришла на школьную линейку вместе с папой, футболистом Евгением Алдониным, и его супругой Ольгой. Судя по лицу девочки, она взгрустнула на праздничном мероприятии. Возможно, это связано с тем, что раньше в школу ее приводила мама. 

"Она очень хорошо везде успевает, растет очень хорошим музыкантом, играет сольные концерты на фортепиано с симфоническим оркестром. Она большая молодец, и я ею горжусь", - рассказала Долина порталу "Дни.ру".  

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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