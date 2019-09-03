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Число жертв пожара на американском судне выросло втрое

08:51
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Несколько человек числятся пропавшими без вести

Спасатели, работающие у северного побережья острова Санта-Крус в Калифорнии, нашли тела 25 жертв пожара на прогулочном судне Conception. Без вести пропавшими считаются девять человек.
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23-метровое судно 1981 года постройки приписано к гавани Санта-Барбары. Оно отправилось в круиз 31 августа, на борту собрались любители дайвинга и морской рыбалки.  Conception сделало несколько остановок у побережья острова Санта-Крус.

Пожар на борту вспыхнул около 3 часов утра по местному времени. Пятеро членов экипажа были на верхней палубе и сразу спрыгнули в воду, их подобрал проходивший мимо корабль. А 34 пассажира находились в подпалубном помещении.

Спасатели предполагали, что кто-то из пассажиров мог спастись вплавь – судно было недалеко от берега. Ранее сообщалось о восьми погибших. Однако к этому часу обнаружены 25 тел. Поиски остальных девятерых пассажиров продолжаются, пока они считаются пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

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