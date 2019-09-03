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Более 46% россиянок остались без работы

09:19
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Эксперт заговорила о дискриминации

Росстат подсчитал, что в прошлом году в России работали 53,2% женщин и 67,8% мужчин. В целом 59,8% россиян от 15 лет и старше были трудоустроены.
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Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова предположила, что у такого разрыва в численности работающих женщин и мужчин есть три причины. Во-первых, представительницы прекрасного пола, будучи "дискриминируемой категорией", первыми попадают под сокращения в условиях экономического спада. Во-вторых, женщин активнее вовлекают в систему теневой экономики. 

"В-третьих, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком, - цитирует Яхонтову РИА Новости. - И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях". Этим и объясняется, почему 46,8% россиянок в 2018 году остались без официальной работы.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в прошлом году составлял 4,8% от численности рабочей силы. 

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