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Путин подписал с Монголией бессрочный Договор о дружбе

11:38
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Монголией являются братскими

Развитие многостороннего продуктивного сотрудничества между Россией и Монголией обсуждают во вторник в Улан-Баторе. Владимир Путин прибыл в страну с официальным визитом.
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Торжественная часть - красивая церемония встречи двух лидеров - прошла перед государственным дворцом. К Владимиру Путину вышел почетный караул, оркестр и отряд всадников в парадной форме - именно такую носили бойцы личной гвардии первого великого хана монгольской империи.

Поприветствовать российского президента пришли и местные жители. Сразу после встречи лидеры России и Монголии провели двусторонние переговоры, по итогам которых подписали целый ряд важных документов, главный из которых - о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ носит бессрочный характер, и, уверен Владимир Путин, выведет отношения на качественно новый уровень, передает "Газета.Ru". Российский лидер отметил - страны объединяет общая история, в том числе совместная победа в битве на Халхин-Голе.

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