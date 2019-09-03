15 лет Беслану: воспоминания о страшной трагедии

Тогда погибли 334 человека, среди них - 186 детей

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей России проходят траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. 15 лет назад боевики взяли в заложники более тысячи человек. Трое суток людей удерживали без воды и еды в заминированном спортзале школы №1.

Вика Гусейнова была 11-классницей. Вспоминает, что в то последнее первое сентября ей очень не хотелось идти в школу. Как назло еще не успела купить белую блузку и оделась во все черное. И вообще, чуть не опоздала на занятия. То третье сентября 15-летней давности разделило её жизнь на до и после. Она была тяжело ранена. Два месяца провела в больнице. Училась заново ходить, говорить и жить.

В руках террористов были одна тысяча сто двадцать восемь заложников. Ученики школы номер один. Их родители, которые на праздничную линейку, из-за того что на ремонт были закрыты некоторые детские садики, пришли с детьми дошкольного возраста. Учителя. Диана Базацова была первоклассницей. На линейку пришла с мамой.

"Мне хотелось очень сильно плакать. Это было уже невозможно. У меня ком в горле стоял. Но я не хотела маму расстраивать, потому что понимала, что ей и так сложно. И тогда я попросила: мам, можно я чуть-чуть поплачу. Я чуть-чуть поплачу и мне станет легче", - говорит Диана.

Два с половиной дня в заминированном актовом зале. Спина к спине. На жаре и без воды. Никто из них не знал, выживут ли. Вернутся ли когда-нибудь домой. За любую провинность, за лишний шум террористы обещали убивать.

Третьего сентября в школе друг за другом прозвучали два взрыва. Сработали самодельные бомбы террористов. То ли скотч, которым они были примотаны к баскетбольным кольцам, от жары расплавился и они упали. То ли боевики неосторожно обращались с пультом управления. Выжившие после взрыва заложники попытались бежать. Выпрыгивали из окон. Боевики выходить на связь перестали и стреляли детям в спины. Спецподразделениям "Альфа" и "Вымпел" ничего другого не оставалось, как идти и спасать людей.

"Спецназовцы с окна пытались как бы пробраться, и когда террорист увидел, что спецназовец пробирается - он в нашу толпу кинул гранату. И он прямо с окна прыгнул на эту гранату. У него остались маленькие дети. Я не знаю, что в голове происходит у этих людей, когда они делают такие вещи", - вспоминает Вика Гусейнова.

Этого бойца спецподразделения "Вымпел", посмертно награжденного золотой звездой героя России, звали Андрей Туркин. От пуль и бомб террористов ровно 15 лет назад погибли более 300 человек. Из них - 186 детей. Самому младшему был всего один годик.

Среди погибших - 10 бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел". Они все похоронены в одном месте. На аллее героев Николо-Архангельского кладбища. Их имена помнят так же, как и каждого погибшего 3 сентября 2004-го.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".