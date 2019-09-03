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Борис Джонсон выступил против переноса Brexit

11:47
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Времени на новые законы у парламентариев крайне мало

В Британии новый и, возможно, решающий виток противостояния премьера и парламента по одному из важнейших вопросов - выходу страны из Евросоюза. Во вторник депутаты возвращаются с каникул и попытаются помешать "Брекзиту" без сделки. На "жёстком" варианте развода с ЕС, в случае необходимости, настаивает Борис Джонсон.
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Выйдут с каникул и вновь отправятся в отпуск. Так необычно проведут сегодняшний день представители палаты общин. Однако у депутатов будет время, чтобы принять законопроект, принуждающий Бориса Джонсона просить Евросоюз об отсрочке "Брекзита" (Brexit). Вопрос хотят перенести на следующий год. Премьер в обращении к нации в очередной раз заявил, что не пойдет на сделку ни с парламентариями, ни с Брюсселем.

"Я хочу сказать всем сегодня. Не существует обстоятельств, при которых я попросил бы Брюссель об отсрочке. Попытки отсрочить Brexit бессмысленны. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - сказал Джонсон.

Многие ожидали от премьера объявления внеочередных выборов. Однако сам Джонсон заявил, что пока не готов к таким радикальным мерам. От Брюсселя он по-прежнему ждет нового варианта соглашения. Если таковой не получит, хлопнет дверью в одностороннем порядке. Главный камень преткновения - ирландский вопрос. В случае изменения карты Евросоюза, появятся физическая граница между Ирландиями и таможенный контроль. Именно этого не хотят допустить в старом свете. Поучаствовать в европейском противостоянии по традиции готовы американцы. Находящийся с визитом в Дублине вице-президент Пенс подчеркнул, какую роль играют Соединенные Штаты в судьбе Соединенного Королевства и его соседей.

"Позвольте мне заверить вас, что мы продолжаем поддерживать план Brexit. Мы играем в этом конструктивную роль. Я буду в Великобритании на встрече с премьер-министром Джонсоном всего через несколько дней. Brexit произойдет таким образом, который отражает стабильность и учитывает уникальные отношения между Великобританией и республикой Ирландия", - отметил Пенс.

На улицах Лондона по-прежнему неспокойно. Растет количество тех, кто не готов к жесткому "Брекзиту". Англичане прислушиваются к экспертам, прогноз которых неутешителен. Ультиматум Лондона обернется крахом, в первую очередь, британской экономики. Кроме того, люди недовольны решением премьера отправить парламент в пятинедельный отпуск.

В такой ситуации у парламентариев всего несколько часов на принятие решений. Миролюбивое по отношению к депутатам настроение Джонсона в любую минуту может измениться. А властные рычаги - в руках премьера.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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