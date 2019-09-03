ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогер Синица сел на 5 лет за угрозы детям силовиков

11:09
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима

Скандально известного блогера Владислава Синицу приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает "ТВ Центр". 30-летний мужчина признан виновным в экстремизме за призывы к расправам над детьми сотрудников полиции.

Резонанс вызвал пост Синицы в соцсетях под псевдонимом "Макс Стеклов", в котором он угрожал расправой детям сотрудников правоохранительных органов. Из обвинительного заключения следует, что он почти неделю неоднократно размещал подобные записи в социальных сетях.

Решением суда отбывать наказание Владислав Синица будет в колонии общего режима. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

Дело было возбуждено по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", максимальное наказание за которое предусматривает шесть лет тюрьмы.

Видео: подробности дела блогера Владислава Синицы

Главное сегодня
Блогер Владислав Синица
Блогер Владислав Синица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.