Блогер Синица сел на 5 лет за угрозы детям силовиков

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима

Скандально известного блогера Владислава Синицу приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает "ТВ Центр". 30-летний мужчина признан виновным в экстремизме за призывы к расправам над детьми сотрудников полиции.

Резонанс вызвал пост Синицы в соцсетях под псевдонимом "Макс Стеклов", в котором он угрожал расправой детям сотрудников правоохранительных органов. Из обвинительного заключения следует, что он почти неделю неоднократно размещал подобные записи в социальных сетях.

Решением суда отбывать наказание Владислав Синица будет в колонии общего режима. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

Дело было возбуждено по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", максимальное наказание за которое предусматривает шесть лет тюрьмы.

Видео: подробности дела блогера Владислава Синицы