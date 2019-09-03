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Росконтроль назвал опасные марки сметаны

09:29
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Некоторые образцы могут вызвать проблемы с пищеварением

Росконтроль проверил сметану, которую предлагают покупателям российские магазины. Лишь две из семи исследованных марок прошли тест на качество.
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Экспертный центр Союза потребителей проверил сметану с массовой долей жира 25% от производителей "Простоквашино", "Козельская", "Избенка", "Вологодская из Вологды", "Николаевская ферма", "Домик в деревне" и "Рузская". Ее стоимость в магазинах - от 217 до 490 рублей за литр.

Образцы проверялись по нескольким важным для молочных продуктов параметрам. Один из них  - соотношение кальция и фосфора.

"Для натуральных молочных продуктов характерно соотношение не менее 1:1, однако в сметане всех участников теста фосфора существенно больше, чем кальция", — сказано в отчете Росконтроля. "Рузская" и "Простоквашино" оказались ближе всего к оптимальной норме.

Сметана марки "Избенка" не прошла тест на безопасность. Количество дрожжей в этом продукте более чем в 5 тысяч раз превысило допустимые значения. Эксперты отметили, что россиянам, купившим этот продукт, грозят серьезные проблемы с пищеварением.

Привкус прогорклого жира испортил впечатление от продукции марки "Николаевская ферма". А вообще специалистам на вкус понравились только два образца - "Рузская" и "Домик в деревне". Росконтроль рекомендует покупателям также  сметану брендов "Простоквашино", "Козельская" и "Вологодская из Вологды". Остальные не выдержали проверки.

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