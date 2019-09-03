Капитан бросил умирать пассажиров горящей лодки

Жертвами трагедии в США стали как минимум 25 человек

Журналисты опубликовали запись разговора, который состоялся между капитаном сгоревшей в Калифорнии лодки и сотрудником береговой охраны. Диалог произошел во время пожара на судне.

По данным The Sun, капитан прогулочного судна Conception сообщил о ЧП в 3:14 по местному времени. "В горящей лодке 33 человека. Они не могут выбраться. Там нет спасательного люка", - заявил капитан.

Сотрудник береговой охраны спросил капитана, может ли он открыть двери, чтобы спасти пассажиров. Еще он поинтересовался, нет ли у них пожарного снаряжения или огнетушителей. Ответы капитана неразборчивы. Судя по голосу, в этот момент он был напуган и растерян.

В момент пожара капитан и еще четверо членов экипажа находились на верхней палубе. Они спрыгнули в воду, оставив пассажиров в горящих каютах.

Напомним, лодка Conception, на которой собрались любители дайвинга и морской рыбалки, загорелась у северного побережья острова Санта-Крус в Калифорнии. По последним данным, погибли 25 человек. Еще девять пассажиров числятся пропавшими без вести.

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Видео: пожар на судне Conception у острова Санта-Крус