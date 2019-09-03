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Обменяют, но осудят: объявлена новая схема обмена украинских моряков

09:54
  • вторник
  • 03 сентября 2019

В процедуру внесены коррективы

Новый поворот наметился в ситуации с обменом заключенными между Россией и Украиной. Как выяснилось, процесс тормозило то, что стороны не могли договориться о юридических основаниях освобождения.
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Как сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к переговорам, теперь эти препятствия устранены. По новой схеме украинских моряков, уже осужденных по делу о нарушении российской границы, помилуют президентскими указами. Тех же заключенных, в отношении которых процесс еще продолжается, все равно отправят на родину. Однако суд над ними все же состоится, и приговоры им вынесут заочно.

Подвижки в деле обмена заключенными между Украиной и Россией начались в июле, после телефонных переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Изначально планировалась формула "35 на 35", однако в назначенный день 1 сентября обмен не состоялся.

Ранее в Киеве был освобожден обвиняемый в госизмене главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. А в следственный изолятор "Лефортово" в Москве начали доставлять граждан Украины, отбывающих наказание в России. Однако официальных комментариев от властей России и Украины о том, в какой стадии находится процесс, пока не поступало.

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