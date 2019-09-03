В Хабаровском крае возросло число подтопленных домов

По последним данным, их уже больше 180

В Хабаровском крае из-за паводка растёт число подтопленных территорий. За последние сутки больше десяти жилых домов оказались в зоне ЧП. Самая сложная обстановка у Комсомольска-на-Амуре. Пик стихии, по данным МЧС, там ожидается в ближайшие два дня. А в Приморье военные проводят дезинфекцию территорий. Обработано уже около тысячи домов и более 70 километров дорог.

В Приморье большая вода ещё не ушла, однако дети всё равно идут в школы. А точнее плывут. В Комсомольске-на-Амуре надувные лодки заменили школьный автобус. Впрочем, перед взрослыми сейчас стоит не менее сложная математическая задача, чем перед учащимися за партами. Как максимально быстро вернуться к нормальной жизни, передает "ТВ Центр".

Спасатели и волонтёры продолжают помогать пострадавшим. Хоть отрезанных от большой земли посёлков уже не осталось, добраться до некоторых из них всё ещё проблематично. На дорогах гигантские лужи, которые приходится преодолевать в прямом смысле слова вброд. В проблемные населённые пункты сотрудники МЧС подвозят воду, продукты и медикаменты, интересуются, чем ещё могут помочь. Так, некоторые жители просят вызволить оказавшихся в ловушке скот и домашних животных.

Приморский край и Еврейский автономный округ оправиться после ливней к началу учебного года не успели. В регионах ещё сохраняется режим ЧС. Множество домов остаются затопленными чуть ли не по крышу, а реки по-прежнему напоминают стремительные горные потоки.

Сильнее всего страдает Еврейская автономия. Её продолжает затапливать. За сутки там подтопило два села. Больше ста человек, треть из которых дети, вынуждены оставаться в пунктах временного размещения. Впрочем, по словам синоптиков, паводковая ситуация уже стабилизируется. Правда, вода, перед тем как пойти на убыль, будет стоять выше критической отметки ещё как минимум неделю.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".