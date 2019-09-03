ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военный отдал жизнь за утонувший в Забайкалье танк

10:05
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Опытный инструктор захлебнулся на полигоне

Танкист-инструктор погиб во время плановых занятий на полигоне в Забайкальском крае. Он до последнего пытался вызволить боевую машину из воды. 
Танк загорелся на "Танковом биатлоне" в Алабино (видео)

Работающий по контракту инструктор скончался 30 августа, однако известно об этом стало только сейчас. Инструктор и механик-водитель преодолевали водную преграду на полигоне, когда их танк заглох. 

"Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа. Все детали произошедшего устанавливаются. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Танк преодолевает водную преграду
Танк преодолевает водную преграду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.