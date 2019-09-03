Военный отдал жизнь за утонувший в Забайкалье танк

Опытный инструктор захлебнулся на полигоне

Танкист-инструктор погиб во время плановых занятий на полигоне в Забайкальском крае. Он до последнего пытался вызволить боевую машину из воды.

Работающий по контракту инструктор скончался 30 августа, однако известно об этом стало только сейчас. Инструктор и механик-водитель преодолевали водную преграду на полигоне, когда их танк заглох.

"Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа. Все детали произошедшего устанавливаются.