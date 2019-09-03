Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу выгнали с работы после визита Путина

Президент дал ей жесткую характеристику

Главу управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, которая оскорбила пострадавших от наводнения граждан, отстранили от работы.

"Это вчера подтвердил губернатор", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Газета.ru".

20 августа в Сети опубликовали аудиозапись, на которой Ирина Алашкевич называет "алкашами" и "быдлом" жителей Тулуна, которые пострадали при наводнении. По словам чиновницы, горожане одеты так, словно имеют "два класса образования". Алашкевич объявила эту запись подделкой.

2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с жителями Тулуна назвал Ирину Алашкевич "непорядочным человеком". "Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает", - заявил российский лидер.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. 25 человек погибли. Свыше 17 тысяч домов оказались затопленными. Больше всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун.

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