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Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу выгнали с работы после визита Путина

10:24
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Президент дал ей жесткую характеристику

Главу управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, которая оскорбила пострадавших от наводнения граждан, отстранили от работы. 
Эксперты дали оценку монологу иркутской чиновницы о быдле в Тулуне

"Это вчера подтвердил губернатор", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Газета.ru"

20 августа в Сети опубликовали аудиозапись, на которой Ирина Алашкевич называет "алкашами" и "быдлом" жителей Тулуна, которые пострадали при наводнении. По словам чиновницы, горожане одеты так, словно имеют "два класса образования". Алашкевич объявила эту запись подделкой.  

2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с жителями Тулуна назвал Ирину Алашкевич "непорядочным человеком". "Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает", - заявил российский лидер.  

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. 25 человек погибли. Свыше 17 тысяч домов оказались затопленными. Больше всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун. 

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