Россиян научили правильно кормить школьников

Здоровое питание помогает и в учебе

Родителям, которые хотят видеть своего ребенка отличником – ну или хотя бы "хорошистом" - надо позаботиться о правильном питании учащегося. Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.

Вкратце советы специалистов сводятся к следующему: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, блюда полезнее варить или запекать, а не жарить.

Четкий режим питания очень важен. Он должен включать три основных приема пищи - завтрак, обед, ужин. А также полезны два перекуса - второй завтрак и полдник. Если ребенок ест в определенные часы, то пища полноценно усваивается, предотвращаются желудочно-кишечные заболевания.

Энергетическая ценность рациона также играет не последнюю роль. Эксперты Роспотребнадзора указали, что детям от 7 до 11 лет в среднем в день нужно 2300 калорий. В 11-14 лет – 2500, а подросткам 14-18 лет – до 3000 калорий. Соотношение жиров, белков и углеводов следует поддерживать в соотношении примерно 1:1:4 по массе.

Жиры детям рекомендуют преимущественно растительные. В рационе должны присутствовать молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла. Горячие блюда полезнее запекать, варить или готовить на пару – и готовить их лучше из свежих продуктов. Хотя и замороженные не повредят растущему организму. И на ходу есть не надо – во время еды лучше не спешить, напоминают специалисты Роспотребнадзора.