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"Еще один гол": фото беременной жены Тарасова вызвало фурор

10:56
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Футболист снова станет отцом

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка. 
Тарасов заявился в храм в неподобающем виде

3 сентября супруги выложили на своих страничках в Instagram фотографии, на которых Тарасов целует Костенко в округлившийся живот. На плечах футболиста сидит их дочка Милана, которая родилась чуть больше года назад. 

"Любовь творит чудеса", - подписала снимок Анастасия Костенко. 

Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", - написал Дмитрий Тарасов. За считанные минуты их посты собрали несколько тысяч отметок "Нравится". 

- Какие вы молодцы!

- Назло всем завистникам. 

- Возможность позволяет, желание есть, в семье любовь. Самое время творить чудеса! 

- Молодцы! Тихушники. 

- Еще один гол.   

Тарасов и Костенко заговорили о втором ребенка сразу после рождения Миланы, поэтому фанаты пристально вглядывались в каждое новое фото Анастасии. Паре удалось несколько месяцев скрывать от общественности радостную новость. 

Отметим, что 32-летний футболист переживает не лучшие времена. Он ушел из клуба, за который выступал девять лет, и до сих не может найти новую команду. К тому же бывшая жена Оксана Пономаренко через суд потребовала от него 9 миллионов рублей в качестве алиментов. 

Напомним, Тарасов и Пономаренко развелись в 2011 году. В браке у них родилась дочь Ангелина. В 2012 году футболист женился на артистке Ольге Бузовой. Через четыре года они расстались, после чего Тарасов взял в жены Анастасию Костенко. В 2018 году она родила ему дочь.

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