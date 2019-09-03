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Украина с молотка: Зеленский продает родную землю

10:54
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Участки могут скупить за бесценок иностранные компании

Украинскую землю разрешат скупать иностранцам. Проект земельной реформы, анонсированной ранее президентом Незалежной, представил в эфире телеканала ICTV новый премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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По словам премьера, единственное условие, которое надо будет соблюсти иностранным компаниям и отдельным гражданам – зарегистрировать юридическое лицо, чтобы платить налоги на Украине.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан", — заявил Гончарук.

На Украине в течение 14 лет действовал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Однако это не нравилось Международному валютному фонду, который называл отмену этого закона одним из условий дальнейшей помощи Незалежной.

Депутаты Верховной рады не могли достичь согласия в этом вопросе. Главное опасение, которое высказывали парламентарии – что иностранные компании скупят земли у украинских граждан за бесценок. Прежний президент Украины Петр Порошенко в итоге продлил мораторий до 1 января 2020 года.

Однако в партии "Слуга народа" после прихода к власти Владимира Зеленского – и большинства в Раде у самой политической силы - выступили за открытие рынка земельной собственности. Новый президент объявил о начале земельной реформы на Украине, пишут "Известия".

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