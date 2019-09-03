Песня "Третье сентября" Шуфутинского обрела смысл

Дата определилась случайно

Настал тот самый день, когда большая часть страна стала поклонниками Михаила Шуфутинского. Ленты социальных сетей страшно открывать из-за обилия шуток про песню "3 сентября" разного качества и оригинальности.

Сам исполнитель относится к резко возрастающей популярности этой композиции именно 3 сентября философски. По мнению Шуфутинского, это произошло не из-за "каких-то мемов", а потому что "песня хорошая".

"Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной", - заявил Шуфутинский в комментарии RT.

В свою очередь автор хита Игорь Николаев признался, что никакого особого смысла в строчку про третье сентября он не вкладывал. Она идеально легла на музыку Игоря Крутого, а только потом обросла сюжетом и драмой, и даже появилось "второе сентября, где было все у нас всерьез". По мнению Николаева, именно так рождаются песни, "которые надолго". Об этом он написал в своем инстаграме.

"Мне, как автору текста песни "Третье Сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. "Спасибо Игорю, Мише и всем вам за то, что у нас появился новый "красный день календаря" - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ" – заключил Игорь Николаев.