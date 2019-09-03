Шепелева пристыдили за скабрезную шутку над жертвой насилия

Телеведущий вышел за границы дозволенного

Бывший участник шоу "Дом-2" Май Абрикосов (Роман Тертышный) раскритиковал телеведущего Дмитрия Шепелева, который позволил себе неоднозначную шутку при общении с интернет-пользователями.

Май Абрикосов выложил в Instagram скриншот переписки Шепелева со своими поклонниками. Одна подписчица Шепелева выразила недоумение в связи с тем, что на его передачу пригласили 20-летнюю Диану Шурыгину, которая стала известна после истории с изнасилованием в 2016 году.

"На что тратите эфир? Противно просто", - возмутилась фанатка телеведущего. "Это не я", - ответил ей Шепелев. "Позорище, - присоединился к дискуссии другой интернет-пользователь. - Эфирное время тратят на прос…" В ответ на этот комментарий Дмитрий Шепелев написал: "…титутку".

Май Абрикосов выразил мнение, что Шепелев поступил неправильно, сняв с себя ответственность за содержание шоу и оскорбив свою гостью. "Не вижу в нем ничего выдающегося. А после его некрасивого поведения в отношении родителей некогда им любимой женщины так вообще сплошное разочарование", - написал бывший участник "Дома-2", намекнув на то, что Шепелев запрещает родителям Жанны Фриске видеться с внуком. Абрикосов также заявил, что телеведущему следует пройти курсы повышения квалификации.