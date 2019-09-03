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"Давно замужем": беременная Миронова не раскрывает имени избранника

11:21
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Известно лишь, что отец ребенка – "состоятельный господин"

Второй ребенок появится у актрисы Марии Мироновой через несколько месяцев. Кто отец малыша – артистка держит в секрете. Однако неожиданно Миронова заявила журналистам, что уже давно замужем. И муж никакого отношения к киноиндустрии не имеет.
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"Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем", — заявила актриса.

Но, как бы ни старалась Мария Миронова сохранить инкогнито своего избранника, в мире шоу-бизнеса тайны долго не хранятся. Секрет звезды выдал акулам пера друг дочери Андрея Миронова и Екатерины Градовой.

Источник рассказал, что это некий "состоятельный господин", с которым Мария Миронова живет уже более пяти лет. Свадьбу пара сыграла только в прошлом году – тайно, на греческом острове Санторини. Место было выбрано неслучайно: у избранника актрисы греческие корни. По данным инсайдера, муж Мироновой – судовладелец, и с деньгами у него все хорошо, пишет Teleprogramma.pro.

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