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"Ушиб головы": депутаты передрались в киевском ресторане

11:46
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Пострадавший обратился за медпомощью

Безобразную драку устроили депутаты Верховной рады Украины в одном из ресторанов Киева. В битве сошлись непримиримые оппоненты - депутат Верховной рады VIII созыва от фракции "Батькивщина" Руслан Богдан и народный избранник нового созыва от фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.
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По данным издания "Вести Украина", все началось с ссоры, которая постепенно переросла в побоище. Когда приехала полиция, участники потасовки отказались от объяснений. Судя по дальнейшим сообщениям, победил Богдан: Алексеев обратился за медицинской помощью. У представителя "Европейской солидарности" диагностировали переломы ребер, многочисленные ушибы головы и всего тела.

В полиции подумывают об открытии уголовного дела по статье о хулиганстве. Виновным грозит крупный штраф, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.

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