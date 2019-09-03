ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дикий, дикий Киев: Зеленский предложил Украине "принцип Кольта"

12:08
  • вторник
  • 03 сентября 2019

Проект закона опубликован на сайте парламента

Сторонники Владимира Зеленского стали авторами проекта закона "Об оружии". Среди множества необходимых, безусловно, для контроля за смертоносными изделиями пунктов есть и такие, которые экспертов слегка удивили.
Украина с молотка: Зеленский продает родную землю

"Слуги народа" признаются, что их творение можно назвать "законом о короткостволе". Они предлагают легализовать владение оружием. "В определенной мере, либерализуются бюрократические процедуры, которые есть сегодня, между владельцами оружия и разрешительными органами", - уточняет депутат Игорь Фрис. По его словам, документ определяет порядок контроля за покупкой оружия, его хранением, а также основания для отказа в выдаче разрешения на право владения короткостволом.

Как пояснил депутат Верховной рады изданию "Вести Украина", законопроект также урегулирует ситуацию с оружием, которое сейчас незаконно в изобилии на руках у населения. Пункты документа позволят это оружие легализовать и вывести из тени.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"
Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.