Дикий, дикий Киев: Зеленский предложил Украине "принцип Кольта"

Проект закона опубликован на сайте парламента

Сторонники Владимира Зеленского стали авторами проекта закона "Об оружии". Среди множества необходимых, безусловно, для контроля за смертоносными изделиями пунктов есть и такие, которые экспертов слегка удивили.

"Слуги народа" признаются, что их творение можно назвать "законом о короткостволе". Они предлагают легализовать владение оружием. "В определенной мере, либерализуются бюрократические процедуры, которые есть сегодня, между владельцами оружия и разрешительными органами", - уточняет депутат Игорь Фрис. По его словам, документ определяет порядок контроля за покупкой оружия, его хранением, а также основания для отказа в выдаче разрешения на право владения короткостволом.

Как пояснил депутат Верховной рады изданию "Вести Украина", законопроект также урегулирует ситуацию с оружием, которое сейчас незаконно в изобилии на руках у населения. Пункты документа позволят это оружие легализовать и вывести из тени.