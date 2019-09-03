Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Бесединским шоссе

Строительство завершилось досрочно

Сергей Собянин во вторник отрыл после реконструкции развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД. Она открыта досрочно, подчеркнул мэр столицы.

"Мы продолжаем системную, сложную работу по реконструкции развязок на МКАД. По сути дела - строительство новых очень больших, гигантских сооружений: путепроводов, тоннелей, эстакад. Сегодня 15 по счету такая развязка", - приводит слова Собянин агентство "Москва".

Бесединская развязка улучшит транспортную доступность трех районов Москвы. В них проживают около полумиллиона человек. Сейчас на месте остались только вспомогательные работы, их завершат в течение месяца.