Встреча в юрте: о чем договорились Путин и президент Монголии

Лидеры провели продуктивные переговоры

Новая эра в отношениях России и Монголии. Главы государств подписали бессрочный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В Улан-Батор Владимир Путин прибыл с официальным визитом для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в боях на Халхин-Голе.

Владимира Путина встречают очень тепло во всех смыслах. В монгольской столице плюс 30. На главной площади столицы всадники в парадной форме личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи. Ощущение, что здесь пересеклись эпохи. К древним войнам подъезжает Aurus президента, передает "ТВ Центр".

Переговоры на самом высоком уровне начались в юрте, которую расположили на пятом этаже президентского дворца. Лидеры двух стран отметили давние и дружественные отношения между нашими государствами. Владимир Путин прилетел сюда из Иркутской области, где встречался с пострадавшими от паводков. Во время разгула стихии Монголия сама вызвалась помочь и отправила в регион почти 15 миллионов тонн гуманитарной помощи. А 80 лет назад на реке Халкин-Гол советские и монгольские воины вместе разбили Квантунскую армию.

"Достигнутая победа охладила воинствующий дух захватчиков, гарантировала безопасность дальневосточных рубежей Советского Союза в трудные годы Великой Отечественной войны. Мы, конечно же, хорошо помним и ту значительную поддержку, которую монгольские друзья, монгольский народ оказал в борьбе с фашизмом", - отметил Путин.

Москва и Улан-Батор и сегодня продолжают самое тесное сотрудничество. Товарооборот вырос на 21 процент, и наши компании намерены наращивать сотрудничество. Москва продолжит участвовать в модернизации железных дорог и транспортных магистралей и предоставит военно-техническую поддержку своему ближайшему соседу. Монголией, которая входит в тройку по залежам некоторых редкоземельных металлов, без которых не работает электроника, в последнее время интересуются Соединенные Штаты. Но бессрочный договор о дружбе Улан-Батор заключил с Москвой.

Разгром Квантунской армии на Халкин-Голе, к которой и приурочен визит нашего президента, тогда 80 лет назад остудил пыл милитаристской Японии. Это задержало ее вступление во Вторую мировую войну. И против нашей страны Токио уже не предпринимал практически никаких военных действий. Руководил операцией Георгий Жуков. В Монголии его очень чтят. После переговоров Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга возложили цветы к памятнику величайшего полководца и пообщались с ветеранами той знаменательной битвы.

Александр Огородников, Андрей Грис, "ТВ Центр".