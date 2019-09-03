Украинские депутаты лишили себя неприкосновенности

Документ должен одобрить Владимир Зеленский

Украинские депутаты могут лишиться неприкосновенности. Во вторник Верховная Рада одобрила в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию. Документ еще должен подписать президент, который не раз призывал изменить этот закон.

Таким образом, с 1 января следующего года можно будет привлечь к уголовной ответственности любого из украинских народных избранников и для этого не понадобится согласие парламента. И, как стало известно, депутаты готовят свой ответ Зеленскому - на следующей неделе они собираются внести законопроект об ограничении иммунитета главы государства, передает "URA.Ru".

Первые заседания Рада проводит с воодушевляющей продуктивностью. В прошлый раз трудились до двух ночи, а в этот раз, по словам спикера, возможно, и вовсе просидят до утра, пока не будет исчерпана вся повестка.