Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе

Новая дорога улучшит транспортную доступность сразу трёх районов столицы

В Москве во вторник после реконструкции запущена развязка на пересечении Бесединского шоссе и МКАД. Причём, завершить все строительные работы удалось на год раньше запланированного. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительную технику приветствуют аплодисментами. Работу принимает лично мэр Москвы. Транспортная развязка Бесединского шоссе с МКАДом - проект долгожданный для жителей этого района столицы, передает "ТВ Центр".

"Сегодня 15-я по счету такая развязка. Открывается досрочно. Это Бесединская развязка, примыкание к Бесединскому шоссе - касается трех районов Москвы, в которых проживает около полумиллиона человек и жителей Подмосковья. Спасибо подрядчику, вы услышали мою просьбу, жители тоже просили как можно быстрее закончить здесь стройку. Основные работы закончены, остались вспомогательные, надеюсь, до октября все закончим", - отметил Собянин.

Досрочную сдачу объекта строители называют своим "подарком" жителям ко Дню города. Реконструкция развязки улучшит транспортную доступность районов Марьино, Зябликово, Братеево, а также подмосковного села Беседы. Новый путь для миллионов пассажиров общественного и личного транспорта. Автовладельцы уже предвкушают свою поездку с "ветерком".

Простор водителям обеспечит полная замена устаревшего сооружения. Так называемый "неполный клевер" заменили на современную многоуровневую развязку с направленными съездами. За два года здесь построили дублеры, эстакады, пешеходные переходы и новые инженерные объекты. В результате пропускная способность развязки вырастет в три раза – до 8 тысяч машин в час в каждом направлении. При этом пропускная способность участка МКАД от Бесединского моста до Каширского шоссе увеличится в среднем на 14 процентов.

Всего в рамках реконструкции Бесединской развязки должно быть построено 5,3 километра дорог. В ноябре планируется завершить оставшиеся работы: строительство заезда и выезда с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ "Южные ворота", надземного пешеходного перехода через МКАД, а также высадку 100 деревьев ясеня и 1,8 тысячи кустов кизильника.

Елена Сахно, Алексей Комаров, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".