В больнице имени Башляевой начал дежурить вертолет

На борту всё необходимое медицинское оборудование и профессиональная бригада

Очередной экипаж санитарного вертолёта Московского авиационного центра начал дежурство в столице. Это уже четвёртый экипаж и будет он прикреплен к детской больнице имени Башляевой, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в Москве такие экипажи дежурят при клинической больнице имени Юдиной и Филатовской больнице. Появление авиамедиков именно при детской клинике помогает максимально оказать помощь несовершеннолетним, и в случае ДТП или другом ЧП без пробок доставить ребёнка в больницу.