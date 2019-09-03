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В больнице имени Башляевой начал дежурить вертолет

15:06
  • вторник
  • 03 сентября 2019

На борту всё необходимое медицинское оборудование и профессиональная бригада

Очередной экипаж санитарного вертолёта Московского авиационного центра начал дежурство в столице. Это уже четвёртый экипаж и будет он прикреплен к детской больнице имени Башляевой, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в Москве такие экипажи дежурят при клинической больнице имени Юдиной и Филатовской больнице. Появление авиамедиков именно при детской клинике помогает максимально оказать помощь несовершеннолетним, и в случае ДТП или другом ЧП без пробок доставить ребёнка в больницу.

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Дежурство экипажа санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ)
Дежурство экипажа санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ)
Дежурство экипажа санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ)
Дежурство экипажа санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ)
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